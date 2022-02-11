Москва, , 12:11 — REGNUM Борьба США против «Северного потока — 2» идет и будет продолжена в любом случае. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 февраля заявил директор центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Вадим Понкратов.

Северный поток-2 Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вопрос лишь в градусе противостояния и серьезности мер, на которые США готовы пойти для отстаивания своих интересов на энергетическом рынке Европы. Естественно, делается это под видом борьбы с российской угрозой, и так как реальных поводов для этого нет, их активно создают в информационном пространстве. В ход идут и необходимость защиты Украины от враждебного соседа, и избавление ЕС от энергетической зависимости от российских поставок топливно-энергетических и сырьевых ресурсов, — сказал Понкратов. — В случае даже минимального успеха провокаций со стороны западной коалиции на границе России с Украиной тут же будет введен жесткий санкционный пакет, в том числе и полностью блокирующий возможность реализации «Северного потока — 2».

Если же здравый смысл в странах НАТО возобладает, США, как полагает Понкратов, вынуждены будут изобретать новые поводы для усиления санкционного давления на российские энергетические проекты. Но в этом случае серьезного расширения санкций ожидать не стоит.

«Пока же Америка занимается активной информационной дискредитацией России как надежного поставщика энергоресурсов, например, обвиняя Россию в нежелании решить текущий европейский газовый кризис, немедленно залив Европу газом по всем мыслимым маршрутам (исключая, конечно «Северный поток — 2»). И это несмотря на то, что Газпром полностью выполняет все контрактные обязательства по поставкам и стремится к заключению новых долгосрочных контрактов на вполне уютных на покупателей условиях», — пояснил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее угрозы американских санкций против «Северного потока — 2» назвали «двойным козырем».

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперт объяснил, будут ли жесткие санкции против «Северного потока – 2»