Ростов-на-Дону, , 12:10 — REGNUM За пятую неделю 2022 года заболеваемость ОРВИ в Ростовской области превысила эпидпорог почти на 160%. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении Роспотребнадзора.

ОРВИ flockine

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С 31 января по 6 февраля на Дону зарегистрировано 50 455 случаев заболевания ОРВИ, что выше эпидемического порога на 159,9%. В частности, показатель превысил толерантные уровни во всех возрастных группах, однако был ниже в возрастной группе от рождения до двух лет — на 20,3%.

В Ростове-на-Дону за этот же период зарегистрировано 22 932 случая заболевания ОРВИ, что выше эпидемического порога на 290,3%.

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