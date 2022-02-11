Горно-Алтайск, , 12:09 — REGNUM На территории Республики Алтай зима выдалась аномально тёплой. Об этом рассказали синоптики на заседании комиссии по вопросам подготовки к паводку в правительстве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Горный Алтай Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

По словам начальника Горно-Алтайского гидрометцентра Валентина Декенова, снежный покров в республике установился в первой декаде ноября, что для большинства районов раньше среднемноголетних дат на 4−18 дней.

«В декабре 2021 года отмечалась теплая погода, а в первой и во второй декадах января 2022 года — аномально теплая погода для этого времени года. В связи с этим толщина льда на реках меньше среднемноголетних значений на 8−23 см», — отметили в управлении.

В марте и апреле будут проведены снегомерные работы по Семинскому и Усть-Коксинскому маршрутам. По их результатам, а также с учетом накопления снега можно будет оценивать ситуацию с весенним половодьем в регионе.

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