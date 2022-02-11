Москва, , 12:09 — REGNUM За последние сутки в Москве госпитализировали с коронавирусной инфекцией 1342 пациента. Об этом 11 февраля сообщили в оперативном штабе столицы.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые правила «Омикрона»: все новости о коронавирусе в России»

В штабе отметили, что показатель госпитализаций является наиболее важным с учётом штамма «Омикрон», именно он позволяет оценить эпидемиологическую ситуацию. На ИВЛ в настоящее время находятся 633 человека, за сутки выздоровели 21 615 пациентов, выявлен 18 541 новый случай заражения, скончался 81 пациент.

Как сообщало ИА, ранее мэр Москвы рассказал о снижении госпитализаций ковид-пациентом и прохождении пика по заражениям штаммом «Омикрон». В связи с этим с 14 февраля в столичных поликлиниках увеличат оказание плановой медпомощи.