Москва, , 12:09 — REGNUM Для США угрозы жестких санкций против участников «Северного потока — 2» — это двойной козырь. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 февраля заявил директор центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Вадим Понкратов.

Северный поток Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В предыдущих заявлениях Белого дома ужесточение санкций против «Северного потока — 2» четко увязывалось с военным вторжением на Украину либо серьёзной эскалацией конфликта на востоке Украины по вине России. США расценивают угрозу ужесточения санкций как действенную меру по обеспечению сдерживания мнимой агрессии России, — сказал Понкратов. — Так что сейчас Америке невыгодно реализовывать это заявления по многим причинам — в первую очередь США вновь будут выглядеть непоследовательными в своих заявлениях и действиях: давно анонсированной ими агрессии нет, а санкции есть. Плюс они не захотят заранее отыгрывать действенный, по их мнению, козырь против России».

Как пояснил Понкратов, фактически угрозы жестких санкций против участников проекта «Северный поток — 2» — это двойной козырь.

«Его можно демонстративно держать на краю поля энергополитических игр, время от времени интенсивно потрясая им и грозя ввести в игру», — сказал Понкратов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее конгрессмен Роберт Менендес заявил, что пока американский Конгресс не смог найти консенсуса по вопросу санкций против «Северного потока — 2».

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