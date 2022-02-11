Москва, , 12:08 — REGNUM В России с учетом дальнейшего ужесточения монетарной политики Центробанка эксперты не исключают подорожания ипотеки до 13% и даже 15% годовых, пишет сегодня, 11 февраля, газета «КоммерсантЪ».

Ипотека Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Так, по данным АО «Дом.РФ, банки продолжают периодически поднимать ставки по ипотеке. За последние две недели семь крупных банков, включая Сбербанк, подняли ставки по ипотечным программам от 0,7 до 2,3 процентных пункта.

В результате уже у 12 крупнейших игроков ипотечного рынка ставки превышают 10% годовых, доходя в ряде случаев до 11,9%. Но при этом в банках не отмечают существенного снижения спроса граждан РФ на ипотеку.

ИА REGNUM сообщало, российские банки рискуют столкнуться с оттоком потенциальных ипотечных заемщиков.

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