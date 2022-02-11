Москва, 11 февраля, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин рекомендовал Роскосмосу рассмотреть вопрос об организации запусков микроспутников, которые были разработаны молодыми учеными и студентами. Об этом 11 февраля сообщается на сайте Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Рекомендовать Госкорпорации «Роскосмос» рассмотреть совместно с Минобрнауки России и Минпросвещения России вопросы, связанные с организацией, проведением и финансированием работ по обеспечению в установленном порядке попутных запусков научно-образовательных микроспутников, разработанных при участии обучающихся образовательных организаций и молодых ученых», — говорится в сообщении.

Отмечается, что доклад должен быть представлен до 1 июня 2022 года. Ответственные — глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, министр науки и высшего образования Валерий Фальков и министр просвещения Сергей Кравцов.