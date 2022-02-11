Абакан, , 12:06 — REGNUM В Хакасии скончались ещё шесть пациентов с коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 11 февраля в правительстве республики, ссылаясь на данные оперштаба.

Аппарат ИВЛ Михаил Рифтин © ИА Красная Весна

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Жертвами COVID-19 стали четыре женщины (65 лет, 74 года, 79 лет, 82 года) и двое мужчин (67 лет, 90 лет).

Таким образом, с начала 2022 года в Хакасии скончались уже 154 ковид-пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2022 года в республике выявлено 16 106 носителей коронавируса.

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