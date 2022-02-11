Екатеринбург, , 12:05 — REGNUM Уральский охранник объяснил, почему дорисовал глаза картине ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской «Три фигуры». По информации E1.ru, об этом его попросили подростки.

Нет вандализму

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Охранник якобы посчитал, что это детский рисунок. Он услышал разговор подростков, которые обсуждали изображенные на картине фигуры и сетовали на то, что им не хватает глаз. В итоге ребята попросили мужчину дорисовать недостающий элемент. Подростки убедили охранника в том, что именно они являются авторами произведения искусства.

После инцидента мужчина покинул рабочее место. По его словам, это произошло из-за головной боли, а не из-за порчи картины. На допросе выяснилось, что подростки, которые якобы предложили мужчине дорисовать глаза фигурам, в объектив камер не попали.

Напомним, инцидент произошел в декабре 2021 года на выставке в Ельцин-центре. На картине Анны Лепорской неожиданно появились глаза. В произошедшем оказался виноват охранник. Возбуждено уголовное дело. Мужчину будут судить за вандализм.