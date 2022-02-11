Бейрут, , 12:08 — REGNUM Военно-транспортные самолёты ВВС США доставили партию военных грузов в Ливан. Об этом 11 февраля сообщает агентство Lebanon 24 со ссылкой на заявление Пентагона.

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По последним данным, самолёты приземлились на авиабазе Раяк в провинции Бекаа. Доставленные грузы будут использованы армией Ливана, в частности — при проведении совместных учений с контингентом армии США.

«Наши солдаты и солдаты вооружённых сил Ливана работают вместе, чтобы разгрузить военные грузы с самолетов AC-130 Hercules ВВС США на авиабазе Раяк. Припасы будут использованы при проведении предстоящих совместных учений с Ливанскими вооруженными силами», — сообщили в Пентагоне.

Ранее в Пентагоне заявили о начале программы поддержки ливанских вооружённых сил в рамках глобальной программы борьбы с терроризмом на Ближнем Востоке.