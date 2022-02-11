Саратов, , 12:26 — REGNUM В Саратовской области вновь от нападения собак пострадали дети. В обоих случаях организована проверка, сообщает следственное управление СКР по региону.

Бешеная собака Aron M

Из размещенных в СМИ публикаций следует, что 10 февраля в Саратове около дома №10 по улице Чихарева бродячая собака напала на 12-летнего мальчика и укусила его. В городе Балаково 11 февраля рядом с домом №45 по улице Каховской бродячая собака укусила за руку девочку. Дети госпитализированы в лечебные учреждения.

Следствие оценит действия лиц, ответственных за отлов бродячих животных.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратове на улице Южно-Зеленой в районе школы №84 стая бродячих собак напала на 13-летнюю девочку.

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