Москва, , 12:04 — REGNUM В 2022 году федеральный проект по снижению уровня загрязнений будет распространён на новые города. Об этом 11 февраля заявил глава Минприроды Александр Козлов на «правительственном часе» в Совфеде.

Александр Козлов Kremlin.ru

«В городах началась модернизация городского транспорта. За счёт нацпроектов покупаем троллейбусы и автобусы на газе, закрываем угольные котельные, переводим частные дома на газовое и электроотопление. Президент поддержал наш доклад. С Газпрома теперь газовые сети в этих городах, а с нас — поддержка людям, внутридомовое оборудование тем, кто нуждается в этой поддержке», — заявил Козлов.

«По поручению президента, в этом году федеральный проект распространится и на другие города с высоким и очень высоким уровнем загрязнения. Определять будем по методике, основанной на данных Росгидромета и Роспотребнадзора. Зарегистрируем её в феврале этого года. Список новых городов утвердим в правительстве в июне», — указал он.