Ростов-на-Дону, 11 февраля, 2022, 12:04 — ИА Регнум. В Ростовской области региональная программа переселения соотечественников, реализуемая с 2014 года, продлена до 2030 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

По данным на ноябрь 2020 года, за предыдущий период действия программы на Дону оказано содействие в переселении более 10 тыс. человек. На постоянное место жительства привлекаются квалифицированные кадры с учетом потребностей регионального рынка труда, студенты, специалисты и ученые, занимающиеся актуальными научными и технологическими проблемами.

До 2030 года планируется оказать содействие в переселении в Ростовскую область ещё не менее 2450 соотечественников.

ИА REGNUM напоминает, что Калужская область выходит из программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Об этом 11 февраля сообщил в социальных сетях губернатор области Владислава Шапша. По его мнению, это решение «заблокирует возможность получать гражданство в упрощенном порядке для уроженцев Средней Азии».

В Госдуме не исключили, что вслед за Калужской областью от программы по переселению соотечественников откажутся и другие российские регионы.

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