Магас, , 12:01 — REGNUM Оплата за проезд в общественном транспорте Ингушетии в скором времени может стать безналичной. Власти республики предпринимают меры для внедрения такой формы расчета уже в течение 2021 года, сообщили 11 февраля в пресс-службе правительства региона.

Автобус

«И. о. министра промышленности и цифрового развития Бадма Дорджиев встретился с представителями ПАО «Сбербанк». По итогам встречи участники договорились о расширении зоны безналичной оплаты на межмуниципальных и муниципальных направлениях, обслуживаемых ГУП «Ингушавтотранс», — подтвердили намерения властей в пресс-службе.

В минпроме Ингушетии считают, что введение безналичной оплаты в общественном транспорте будет способствовать технологическому развитию транспортной отрасли, а также повысит прозрачность системы оказания услуг по перевозкам граждан и улучшит их качество.