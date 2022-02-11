Ташкент, 11 февраля, 2022, 12:01 — ИА Регнум. В Ташкенте под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева проходит совещание, посвященное безопасности дорожного движения. Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Kremlin.ru Шавкат Мирзиёев

«Отныне вопросы внедрения цифрового управления дорожным движением и безопасности в Ташкенте будут переданы в ведение городской администрации», — сказал президент.

Он поставил задачу до конца года оцифровать 300 перекрестков в столице, а остальные 302 перекрестка — в следующем году.

«За все вопросы, связанные с цифровизацией отрасли, будут отвечать городские власти и спрос тоже будет с них», — подчеркнул Мирзиёев.

Глава государства заявил, что в министерствах информационных технологий, внутренних дел и транспорта не должно быть подразделений, дублирующих или вмешивающихся в работу этой системы.

«Я ознакомился с «дорожными картами» хокимов (мэры) Ташкентской, Андижанской, Наманганской и Ферганской областей по внедрению цифрового управления дорожным движением. Меня не устраивает то, что изложенные в них меры ограничиваются только борьбой с нарушениями», — сказал также президент.

На совещании областным центрам поручено разработать новые концепции организации дорожного движения и обеспечения безопасности.