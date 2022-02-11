Сотни граждан Индонезии пытались незаконно проникнуть в Малайзию
Джакарта, 11 февраля, 2022, 12:00 — ИА Регнум. В МИД Индонезии отметили, что с начала года 278 граждан были арестованы за попытку проникнуть на территорию Малайзии, сообщает Rakyat Merdeka.
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Флаг Индонезии
Цифры, полученные на данный момент, основаны только на количестве индонезийских граждан, пойманных и идентифицированных официальными лицами двух стран.
Обеим странам необходимо принять меры, чтобы подобные случаи не повторялись.
В настоящее время в Малайзии проходят судебные разбирательства в отношении 25 граждан Индонезии.
Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии приветствовала визит министра обороны Франции в Джакарту.