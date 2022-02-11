Уфа, 11 февраля, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Сильный снег и снежные заносы на дорогах ожидаются в Башкирии. Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Василий Иванов ИА REGNUM Метель в Москве

Сообщается, что 12 февраля в южных районах Башкирии может пройти сильный снег, на дорогах снежный накат и снежные заносы, гололедица, на некоторых участках автотрасс может произойти ухудшение видимости в явлениях менее 500 метров.

Температура воздуха в регионе ночью может опуститься до — 22 °C, днем может потеплеть до — 8 °C.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе из-за схода снега с крыши здания пострадал один человек.