Рязань, 11 февраля 2022, 12:06 — REGNUM Автомобиль скорой медицинской помощи получил серьёзные повреждения в ДТП на перекрёстке улиц Новосёлов и Советской Армии в Рязани, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 февраля в пресс-службе регионального УМВД.
По предварительным данным, 10 февраля около 08:30 водитель ВАЗ-2115 не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем медиков, двигавшимся с включёнными световым и звуковым специальными сигналами. После удара легковушку отбросило на припаркованный автомобиль Skoda Fabia.
Медицинская помощь потребовалась водителю ВАЗ. Проводится проверка.