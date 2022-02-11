Рязань, 11 февраля, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Автомобиль скорой медицинской помощи получил серьёзные повреждения в ДТП на перекрёстке улиц Новосёлов и Советской Армии в Рязани, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 февраля в пресс-службе регионального УМВД.

Pravovoyicentr.ru ДТП

По предварительным данным, 10 февраля около 08:30 водитель ВАЗ-2115 не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем медиков, двигавшимся с включёнными световым и звуковым специальными сигналами. После удара легковушку отбросило на припаркованный автомобиль Skoda Fabia.

Медицинская помощь потребовалась водителю ВАЗ. Проводится проверка.