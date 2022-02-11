Ирбит, Свердловская область, 11 февраля, 2022, 11:58 — ИА Регнум. В Ирбите Свердловской области обнаружили 1200 пачек немаркированных сигарет. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

PeterFranz Сигареты

Немаркированную продукцию реализовывал индивидуальный предпринять. Он продавал незаконно ввезенные сигареты в одном из магазинов Ирбита. В общей сложности он был намерен получить от их продажи 135 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Уральца будут судить за продажу немаркированных табачных изделий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, подобный инцидент произошел в Первоуральске Свердловской области. Здесь выявили 1900 пачек немаркированного товара.