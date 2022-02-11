Улан-Удэ, 11 февраля, 2022, 11:56 — ИА Регнум. В столице Бурятии перед судом предстанет 41-летний местный житель по обвинению в избиении до смерти пожилого отца. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, преступление произошло 31 октября 2021 года.

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В то утро обвиняемый пришёл в гости к 64-летнему отцу в садовое товарищество, после чего они оба начали распивать спиртное. К вечеру мужчина лёг спать, однако чуть позже проснулся и увидел, как пенсионер пьёт его пиво.

«Из-за этого между мужчинами произошла ссора, в ходе которой обвиняемый с силой нанес отцу удары кулаками по голове и шее. В результате причиненных повреждений потерпевший спустя несколько дней скончался в больнице», — отметили в управлении.

Выяснилось, что обвиняемый за несколько лет до произошедшего вышел из тюрьмы, где отбывал срок за аналогичное преступление. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он избил до смерти свою мать.

К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, документы направлены в суд.