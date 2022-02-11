Великий Новгород, , 12:20 — REGNUM В Новгородской области за прошедшие сутки на стационарное лечение от COVID-19 поступили 137 человек, что на 28 человек больше, чем за предыдущие сутки, сообщили 11 февраля в федеральном оперштабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За минувшие сутки в области выявили 878 случаев заражения коронавирусом. Это на 23 случая меньше, чем за 9 февраля.

От ковида, как основной причины, скончались два человека за сутки. В регионе не зафиксировано никаких изменений относительно предыдущих суток, когда был установлен такой же показатель смертности. В регионе сохраняются невысокие цифры ковидной смертности.

За сутки от COVID-19 выздоровели 302 человека, что на 17 человек меньше, чем за 9 февраля. После достижения высоких отметок показатель выздоровления пошёл на спад.

С начала пандемии в Новгородской области зафиксировали 79 080 случаев заражения коронавирусной инфекцией. От ковида, как основной причины, скончались 868 человек, а выздоровел 70 021человек.

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