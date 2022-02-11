Мадинат-эт-Таура, Сирия, 11 февраля, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Сирийское курдское ополчение «QSD» развернуло кампанию по принудительной мобилизации мирных жителей в свои ряды. Об этом 11 февраля сообщает информационное агентство SANA со ссылкой на источники.

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По данным журналистов, ополченцы совершают рейды на населённые пункты, находящиеся на территории восточной Сирии, оккупированной армией США, в ходе которых похищает местных жителей.

Утром 11 февраля курды провели рейд на лагерь беженцев Айед-аль-Джазира в окрестностях города Табка (провинция Ракка). В результате операции были похищены несколько десятков подростков в возрасте 14−16 лет. Они были доставлены в лагерь военной подготовки в городе Манбидж, провинция Алеппо. По информации местных источников SANA, подросткам предстоит пройти курс военной подготовки продолжительностью в 9 месяцев.

Ранее местные СМИ неоднократно сообщали, что арабское население востока Сирии отказывается вступать в ряды курдского ополчения.