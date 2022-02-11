Москва, , 11:55 — REGNUM Министерство экономического развития Российской Федерации разработало план реализации низкоуглеродной стратегии. Стратегию планируется обсудить на совещании, которое проведёт первый вице-премьер Андрей Белоусов, пишет газета «КоммерсантЪ».

Зеленая энергетика Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно плану по реализации «низкоуглеродной» стратегии развития РФ до 2050 года предполагается рост выбросов до 2030 года на 0,6% и их снижение на 79% от уровня 2021 года (на 89% от уровня 1990 года) к 2050 году.

Отмечается, что выбросы должны фактически стабилизироваться (рост на 0,1%) более чем наполовину за счет расчетного роста поглощения углерода лесами. При этом с 2021 по 2030 год, вклад поглощения лесов в стабилизацию выбросов станет заметно меньшим.

ИА REGNUM сообщало ранее, разработана долгосрочная стратегия низкоуглеродного развития России, заявлял в ноябре 2021 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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