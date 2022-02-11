Москва, 11 февраля, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Министерство экономического развития Российской Федерации разработало план реализации низкоуглеродной стратегии. Стратегию планируется обсудить на совещании, которое проведёт первый вице-премьер Андрей Белоусов, пишет газета «КоммерсантЪ».

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленая энергетика

Согласно плану по реализации «низкоуглеродной» стратегии развития РФ до 2050 года предполагается рост выбросов до 2030 года на 0,6% и их снижение на 79% от уровня 2021 года (на 89% от уровня 1990 года) к 2050 году.

Отмечается, что выбросы должны фактически стабилизироваться (рост на 0,1%) более чем наполовину за счет расчетного роста поглощения углерода лесами. При этом с 2021 по 2030 год, вклад поглощения лесов в стабилизацию выбросов станет заметно меньшим.

ИА REGNUM сообщало ранее, разработана долгосрочная стратегия низкоуглеродного развития России, заявлял в ноябре 2021 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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