Париж, , 11:54 — REGNUM Франция настроена продолжать поиски вариантов урегулирования ситуации на Украине дипломатическим путём. Об этом 11 февраля заявил представитель правительства страны, госсекретарь Габриэль Атталь.

Франция Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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«Позиция Франции состоит в том, чтобы любой ценой искать дипломатические решения для достижения деэскалации. Эммануэль Макрон посетил Россию, Украину, Берлин, в четверг (10 февраля) состоялась очень важная встреча дипломатических советников, глав государств и правительств «нормандского формата». Мы продолжаем двигаться вперёд», — подчеркнул он в эфире радиостанции «Европа-1».

При этом Атталь подчеркнул, что ситуация вокруг Украины очень напряжённая.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля в Москве президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели переговоры, основными темами которых стали безопасность и стабильность на европейском континенте. Встреча длилась более пяти часов.

Французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан подчеркнул важность состоявшегося диалога, а также отметил, что переговоры президентов были долгими и проходили «в откровенном ключе и с большой твёрдостью». По его словам, главы государств вышли на диалог по ситуации с Украиной.