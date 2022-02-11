Москва, , 11:57 — REGNUM Арбитраж Москвы лишь частично удовлетворил иск Министерства обороны России к предприятию из Удмуртии — АО «Сарапульский радиозавод». Из запрашиваемых почти 20 млн рублей было взыскано только 3,9 млн рублей неустойки. Вердикт ещё может быть оспорен, передаёт ИА REGNUM.

Министерство обороны России Дарья Антонова © ИА REGNUM

Решением судьи Крикуновой в пользу министерства было взыскано 3 944 636 рублей 85 копеек вместо затребованных 19 956 912 рублей 67 копеек. Помимо этого, ответчик должен будет уплатить госпошлину — 42 723 рубля.

Напомним, спор слушался с августа 2021 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2022 года суд по другому спору министерства также снизил запрашиваемую неустойку почти в 54 раза — с 293 млн рублей. Госзастройщику предстоит выплатить всего 5,4 млн рублей.