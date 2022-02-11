Москва, 11 февраля 2022, 11:57 — REGNUM Арбитраж Москвы лишь частично удовлетворил иск Министерства обороны России к предприятию из Удмуртии — АО «Сарапульский радиозавод». Из запрашиваемых почти 20 млн рублей было взыскано только 3,9 млн рублей неустойки. Вердикт ещё может быть оспорен, передаёт ИА REGNUM.

Министерство обороны России
Министерство обороны России
Дарья Антонова © ИА REGNUM

Решением судьи Крикуновой в пользу министерства было взыскано 3 944 636 рублей 85 копеек вместо затребованных 19 956 912 рублей 67 копеек. Помимо этого, ответчик должен будет уплатить госпошлину — 42 723 рубля.

Напомним, спор слушался с августа 2021 года.

Справка: завод-ответчик в 2021 году отметил 121 год со дня существования. Среди его продукции — радиостанция «Магнолия» Р-123, комплексы радиосвязи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2022 года суд по другому спору министерства также снизил запрашиваемую неустойку почти в 54 раза — с 293 млн рублей. Госзастройщику предстоит выплатить всего 5,4 млн рублей.