Москва, 11 февраля, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы лишь частично удовлетворил иск Министерства обороны России к предприятию из Удмуртии — АО «Сарапульский радиозавод». Из запрашиваемых почти 20 млн рублей было взыскано только 3,9 млн рублей неустойки. Вердикт ещё может быть оспорен, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны России

Решением судьи Крикуновой в пользу министерства было взыскано 3 944 636 рублей 85 копеек вместо затребованных 19 956 912 рублей 67 копеек. Помимо этого, ответчик должен будет уплатить госпошлину — 42 723 рубля.

Напомним, спор слушался с августа 2021 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2022 года суд по другому спору министерства также снизил запрашиваемую неустойку почти в 54 раза — с 293 млн рублей. Госзастройщику предстоит выплатить всего 5,4 млн рублей.