Москва, , 11:51 — REGNUM Нормативно-правовое регулирование в сфере защиты природы в России и соседних с ней странах требует большей согласованности. Об этом 11 февраля заявил глава Минприроды Александр Козлов на «правительственном часе» в Совфеде.

Александр Козлов Дарья Драй (c) ИА REGNUM

«Уважаемые сенаторы, я бы просил вашей поддержки. Россия должна на всех международных площадках настаивать на синхронизации подходов в защите редких животных. То есть если действует уголовная ответственность за продажу дериватов (производных от животных и соответствующих продуктов переработки — прим.) в интернете, то она должна работать не только в России, но и в других странах. Особенно в приграничных, где для зверя нет границ», — заявил Козлов.