Якутск, 11 февраля 2022, 11:54 — REGNUM Школьники столицы Якутии выходят с дистанционного обучения, продлившегося почти месяц. Очные занятия начнутся с 14 февраля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города.
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Школы откроются с учётом соблюдения санитарный требований. Все помещения в зданиях продезинфицированы.
Как сообщало ИА REGNUM, Центр управления Якутией зафиксировал много жалоб на длительное дистанционное обучение детей. Жители республики считают, что удалённый формат негативно влияет на качество образования. Дистанционно дети учатся с 17 января.