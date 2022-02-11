Москва, , 11:50 — REGNUM В Госдуме не исключили того, что вслед за Калужской областью от программы по переселению соотечественников откажутся другие регионы, передает корреспондент ИА REGNUM 11 февраля.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я не исключаю, что отдельные регионы могут последовать примеру Калужской области, мое личное мнение — для некоторых регионов реализация программы была дополнительной нагрузкой», — заявил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Парламентарий обратил внимание на то, что «иногда программа работала эффективно, где-то неэффективно».

«Что касается Калужской области, то учитывая ее географическое положение и близость к Москве, там достаточно динамично программа работала», — добавил он.

Глава комитета указал на гибкий подход властей Калужской области, где также мигрантам запретят работать по патентам в торговле, пассажирских перевозках, кадровых агентствах и общепите.

«Гибкий подход, который демонстрирует власть региона, с одной стороны, это хорошо, чтобы не плодить безработицу среди жителей региона, а с другой стороны, нам нужно иметь в виду и демографическую яму», — рассуждает парламентарий.

По его мнению, следует искать другие формы поддержки соотечественников, изучать возможности для переезда в Россию, упрощение получения ими гражданства РФ.

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