Москва, 11 февраля, 2022, 11:50 — ИА Регнум. В Госдуме не исключили того, что вслед за Калужской областью от программы по переселению соотечественников откажутся другие регионы, передает корреспондент ИА REGNUM 11 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

«Я не исключаю, что отдельные регионы могут последовать примеру Калужской области, мое личное мнение — для некоторых регионов реализация программы была дополнительной нагрузкой», — заявил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Парламентарий обратил внимание на то, что «иногда программа работала эффективно, где-то неэффективно».

«Что касается Калужской области, то учитывая ее географическое положение и близость к Москве, там достаточно динамично программа работала», — добавил он.

Глава комитета указал на гибкий подход властей Калужской области, где также мигрантам запретят работать по патентам в торговле, пассажирских перевозках, кадровых агентствах и общепите.

«Гибкий подход, который демонстрирует власть региона, с одной стороны, это хорошо, чтобы не плодить безработицу среди жителей региона, а с другой стороны, нам нужно иметь в виду и демографическую яму», — рассуждает парламентарий.

По его мнению, следует искать другие формы поддержки соотечественников, изучать возможности для переезда в Россию, упрощение получения ими гражданства РФ.