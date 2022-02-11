Уфа, 11 февраля, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Преподавателя спецдисциплин филиала Самарского государственного университета путей сообщения подозревают в служебных подлогах в Уфе. Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коррупция

По версии следствия, с 2020 по 2021 год 34-летняя фигурантка уголовного дела внесла в зачетные книжки 34 студентов этого учебного заведения оценку курсового проекта без фактической проверки их знаний.

«Преступления были выявлены в результате проведения оперативно — розыскных мероприятий сотрудниками УТ МВД России по ПФО», — сообщает пресс-служба.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела по признакам служебного подлога.

Ранее следственным управлением на транспорте были возбуждены уголовные дела в отношении преподавателей этого учебного заведения в Самаре, Пензе и Нижнем Новгороде. По версии следствия, подозреваемые с 2018 по 2020 год организовали преступные схемы по личному обогащению путем получения денег от студентов.

В материалах дел указано, что за беспрепятственную и положительную сдачу экзаменов и отчетных работ по своим дисциплинам и проставление положительной оценки за них в зачетную книжку и ведомость без проверки знаний по этим дисциплинам они требовали от двух тысяч до одиннадцати тысяч рублей.

«Выполнение от имени студента выпускной квалификационной работы, а в последующем подготовка рецензии с допуском к защите оценивалось до 20 000 рублей», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что в адрес руководства университета и контролирующих ведомств готовится представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению аналогичных преступлений, и усилении ведомственного контроля за деятельностью преподавателей.