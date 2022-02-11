В Ленобласти за зиму, провалившись под лёд, погибли три человека
Санкт-Петербург, 11 февраля, 2022, 11:51 — ИА Регнум. В Ленинградской области за текущую зиму произошло девять происшествий на воде, три человека погибли, провалившись под лед, в том числе ребенок. Об этом 11 февраля сообщил главный государственный инспектор по маломерным судам (ГИМС) Ленинградской области ГУ МЧС России по Ленинградской области Алексей Зыбцев, передает корреспондент ИА REGNUM.
С конца ноября по настоящее время на льду в Ленобласти погибло три человека, среди них женщина, которая в крещенские купания нырнула в самодельную прорубь, и семилетний мальчик, прыгнувший с пирса на лед Невы, не заметив промоину.
«Всего за этот зимний период произошло девять происшествий, три человека погибли. Остальные происшествия были связаны непосредственно с рыбаками любителями на Финском заливе», — отметил Зыбцев, уточнив, что эти цифры не выходят за рамки прошлогодней статистики. В 2020—2021 году также погибли три человека, всего на воде было зафиксировано семь происшествий.
В свою очередь начальник отдела гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обсечения пожарной безопасности Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области Андрей Игнатенко добавил, что основную работу спасателям добавляют рыбаки-любители, они часто выходят на лед в места, где этого делать нельзя. Несмотря на это, трагических несчастных случаев с рыбаками не зафиксировано.
«Граждане пренебрегают мерами безопасности, считают, что лед крепкий, что приводит к печальным последствиям, — отметил Игнатенко. — В этом году проведено 42 спасательных работы на водных объектах. Пострадало 17 человек, спасено 14».
Он уточнил, что эти показатели также сопоставимы с прошлогодними показателями.