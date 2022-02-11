Санкт-Петербург, 11 февраля, 2022, 11:51 — ИА Регнум. В Ленинградской области за текущую зиму произошло девять происшествий на воде, три человека погибли, провалившись под лед, в том числе ребенок. Об этом 11 февраля сообщил главный государственный инспектор по маломерным судам (ГИМС) Ленинградской области ГУ МЧС России по Ленинградской области Алексей Зыбцев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Елена Молчанова ИА REGNUM Запрет выход на лед

С конца ноября по настоящее время на льду в Ленобласти погибло три человека, среди них женщина, которая в крещенские купания нырнула в самодельную прорубь, и семилетний мальчик, прыгнувший с пирса на лед Невы, не заметив промоину.

«Всего за этот зимний период произошло девять происшествий, три человека погибли. Остальные происшествия были связаны непосредственно с рыбаками любителями на Финском заливе», — отметил Зыбцев, уточнив, что эти цифры не выходят за рамки прошлогодней статистики. В 2020—2021 году также погибли три человека, всего на воде было зафиксировано семь происшествий.

В свою очередь начальник отдела гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обсечения пожарной безопасности Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области Андрей Игнатенко добавил, что основную работу спасателям добавляют рыбаки-любители, они часто выходят на лед в места, где этого делать нельзя. Несмотря на это, трагических несчастных случаев с рыбаками не зафиксировано.

«Граждане пренебрегают мерами безопасности, считают, что лед крепкий, что приводит к печальным последствиям, — отметил Игнатенко. — В этом году проведено 42 спасательных работы на водных объектах. Пострадало 17 человек, спасено 14».

Он уточнил, что эти показатели также сопоставимы с прошлогодними показателями.