Санкт-Петербург, 11 февраля, 2022, 12:06 — ИА Регнум. В четырех школах Петербурга, где успела поработать ранее судимая за причинение тяжкого вреда здоровью Серафима Сапрыкина (она же, в прошлом — Сима Казимова) проведут проверки того, как она смогла устроиться на работу в детские учреждения, скрыв свою судимость. Об этом на телеканале «Санкт-Петербург» сообщила вице-губернатор Ирина Потехина, курирующая сферу образования в регионе.

Цитата из х/ф «Место встречи изменить нельзя». Реж. Станислав Говорухин. 1979. СССР «Нет у вас методов против Кости Сапрыкина!»

«Проверка идет комплексная, мы работаем не только с этой школой, мы работаем и с другими тремя школами, где Серафима успела где-то поработать, а где-то, прямо скажем, отметиться <…> Пласты вскрываются, действительно, самые разные», — заявила Потехина.

Она обратила внимание на то, что Сапрыкина утаила свою судимость, хотя прекрасно знала, что не имеет права работать с детьми. Поэтому обсуждать всерьез её утверждения о «гонениях» за чтение стихов Хармса и Введенского школьникам не имеет особого смысла.

«Если человек крупно ввел в заблуждение всех, представившись не тем, кто он есть, скрыв такую существенную часть биографии от всех, с которой невозможно работать в детском коллективе… Давайте с этого начинать. Если у тебя такая есть ложь, то зачем тогда на этом фоне маленькую ложь обсуждать», — сказала Ирина Потехина.

Потехина подчеркнула, что Хармс и Введенский есть в школьной программе как младших классов, так и старших, поэтому в школе просто не могли называть их «врагами народа» и «пособниками фашистов», как утверждала Сапрыкина. «Если Хармс и Введенский есть в школьной программе, с чего вдруг у этих авторов должны появиться такие эпитеты», — отметила Потехина.

Реальной причиной недовольства руководства школы стало грубое нарушение школьной программы Сапрыкиной, а не чтение стихов.

«Чтение стихов нельзя назвать инцидентом. Это совершенно нормальный образовательный процесс. Вопрос во времени и месте прочтения этих стихов», — отметила Ирина Потехина, напомним, что вместо запланированного рассказа о битве за Москву Сапрыкина начала читать стихи незаконно репрессированных и официально реабилитированных поэтов. Когда директор школы указала Сапрыкиной на нарушение, та написала заявление об увольнение по собственному желанию.

Ранее стало известно, что Сапрыкина в 2008 году в Волгограде получила условный срок за то, что в ходе бытового конфликта дважды ударила мужчину ножом, причинив тяжкие телесные повреждения. Потом она сменила фамилию, имя и отчество и переехала в Петербург.