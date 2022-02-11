Москва, 11 февраля, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Российская актриса Евгения Брик скончалась не из-за коронавирусной инфекции. Об этом 11 февраля рассказала официальный представитель актрисы, ее слова приводит Пятый канал.

Gadini Свеча

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«Да, это так. Я не знаю подробностей, но это не коронавирус», — заявила официальный представитель актрисы.

При этом ранее журналистка Екатерина Гордеева сообщившая о смерти актрисы, указала, что Брик болела, однако не хотела обсуждать это.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что актриса кино и театра Евгения Брик ушла из жизни в возрасте 40 лет.

Отметим, Евгения Брик родилась 3 сентября 1981 года в Москве. Она известна по исполнению ролей в таких фильмах, как «Стиляги» (2008), «Географ глобус пропил» (2013), сериалам «Оттепель» (2013), «Адаптация» (2017), «Романовы» (2018) и др.