Пенза, , 11:48 — REGNUM За сутки в Пензенской области выявили 1908 случаев заражения коронавирусом, выписали по выздоровлении 142 пациента. В стационары госпитализировали 181 носителя инфекции, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Пациент

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Всего по состоянию на 11 февраля количество заражений коронавирусом в Пензенской области достигло 123 364 случая. Выздоровели 97 768 пациентов, скончались 4986 человек. За сутки от последствий заражения коронавирусом умерли 12 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области с 14 февраля в школах заканчиваются каникулы и начинается полноценный учебный процесс. Также возобновляется работа секций и кружков для детей, тренировочный процесс и проведение культурно-массовых мероприятий с участием детского населения.

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