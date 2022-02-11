Касимов, Рязанская область, 11 февраля, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Старинный дом № 11 по улице Карла Либкнехта в рязанском Касимове, принадлежавший ранее дяде Бориса Пастернака, после суда между собственниками готова принять в муниципальную собственность администрация города. Сейчас у мэрии нет юридических прав для его реставрации и использования.

Цитата из видео
Дом «доктора Живаго»

Дом, в котором летом 1920 года жил у своего дяди земского врача Осипа Кауфмана поэт и писатель Борис Пастернак, сильно повредил пожар в апреле 2017 года. Здание признали аварийным и начали расселять. По данным администрации города, нерасселённой осталась одна квартира, она находится в долевой собственности, и владельцы не пришли к общему мнению о расселении — судебное заседание назначено на 28 февраля. После этого все помещения переведут в статус нежилых и объявят торги на реставрацию.

«Дом — объект культурного наследия муниципального значения. Поэтому о его сносе речь не идёт. В случае решения суда в пользу администрации, мы примем дом в муниципальную собственность. К сожалению, до этого момента у администрации нет юридических прав для его реставрации и использования. Один из перспективных вариантов, который сейчас рассматриваем, это передача дома в аренду на льготных условиях — один рубль за кв. метр на 49 лет. Требованиями договора будет предусмотрено восстановление здания. Безусловно, с инвестором планируем работать по дальнейшему приспособлению дома, где жил Борис Пастернак», — цитирует заместителя главы администрации Касимова по социальным вопросам Татьяну Соловьёву издательство «Пресса».

Как сообщало ИА REGNUM, жители Касимова записали видеообращение режиссёру Квентину Тарантино. По мнению активистов, он, как поклонник русского писателя, может помочь в сохранении здания.