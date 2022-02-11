Власти рязанского Касимова рассказал о планах на дом «доктора Живаго»
Касимов, Рязанская область, 11 февраля, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Старинный дом № 11 по улице Карла Либкнехта в рязанском Касимове, принадлежавший ранее дяде Бориса Пастернака, после суда между собственниками готова принять в муниципальную собственность администрация города. Сейчас у мэрии нет юридических прав для его реставрации и использования.
Дом, в котором летом 1920 года жил у своего дяди земского врача Осипа Кауфмана поэт и писатель Борис Пастернак, сильно повредил пожар в апреле 2017 года. Здание признали аварийным и начали расселять. По данным администрации города, нерасселённой осталась одна квартира, она находится в долевой собственности, и владельцы не пришли к общему мнению о расселении — судебное заседание назначено на 28 февраля. После этого все помещения переведут в статус нежилых и объявят торги на реставрацию.
Как сообщало ИА REGNUM, жители Касимова записали видеообращение режиссёру Квентину Тарантино. По мнению активистов, он, как поклонник русского писателя, может помочь в сохранении здания.