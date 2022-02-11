Касимов, Рязанская область, 11 февраля, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Старинный дом № 11 по улице Карла Либкнехта в рязанском Касимове, принадлежавший ранее дяде Бориса Пастернака, после суда между собственниками готова принять в муниципальную собственность администрация города. Сейчас у мэрии нет юридических прав для его реставрации и использования.

Цитата из видео Дом «доктора Живаго»

Дом, в котором летом 1920 года жил у своего дяди земского врача Осипа Кауфмана поэт и писатель Борис Пастернак, сильно повредил пожар в апреле 2017 года. Здание признали аварийным и начали расселять. По данным администрации города, нерасселённой осталась одна квартира, она находится в долевой собственности, и владельцы не пришли к общему мнению о расселении — судебное заседание назначено на 28 февраля. После этого все помещения переведут в статус нежилых и объявят торги на реставрацию.

Татьяну Соловьёву издательство «Дом — объект культурного наследия муниципального значения. Поэтому о его сносе речь не идёт. В случае решения суда в пользу администрации, мы примем дом в муниципальную собственность. К сожалению, до этого момента у администрации нет юридических прав для его реставрации и использования. Один из перспективных вариантов, который сейчас рассматриваем, это передача дома в аренду на льготных условиях — один рубль за кв. метр на 49 лет. Требованиями договора будет предусмотрено восстановление здания. Безусловно, с инвестором планируем работать по дальнейшему приспособлению дома, где жил Борис Пастернак», — цитирует заместителя главы администрации Касимова по социальным вопросамиздательство «Пресса».

Как сообщало ИА REGNUM, жители Касимова записали видеообращение режиссёру Квентину Тарантино. По мнению активистов, он, как поклонник русского писателя, может помочь в сохранении здания.