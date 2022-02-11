Казань, , 11:44 — REGNUM В Татарии за последние сутки выявили 2238 новых случаев заражения коронавирусом, накануне подтвердили 1725 тестов. Госпитализировали 510 носителей коронавирусной инфекции, днем ранее в стационары доставили 432 человека, сообщает общероссийский оперативный штаб.

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Всего по состоянию на 11 февраля зарегистрировали 62 727 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 43 679 пациентов, скончались 1646 человек. За сутки больничный закрыли 1098 пациентов, умерли шестеро инфицированных.

Как сообщало ИА REGNUM, на планете суммарное количество летальных исходов от COVID-19 выросло до 5 788 906, прошли вакцинацию от нового заболевания 10 144 131 497 человек.

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