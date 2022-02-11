Ставрополь, 11 февраля, 2022, 11:44 — ИА Регнум. В Ставропольском крае в 2022 году создадут особые экономические зоны на территории курортов Кавказских Минеральных Вод. Согласно плану мероприятий, включенных в комплексную программу развития курортов, эти зоны появятся в Кисловодске, Пятигорске, Ессентуках и Железноводске.

Никита Устинов ИА REGNUM Скульптура орла — символ Кавминвод

Ход реализации программы стал предметом обсуждения на совещании с членами правительства и главами муниципалитетов, которое провел в режиме видеоконференции 10 февраля губернатор края Владимир Владимиров. Как отметил глава региона, курортные особые экономические зоны — это серьезный фактор развития муниципалитетов Кавминвод.

«За каждым инвестпроектом будут стоять большие вложения в городское хозяйство. Начиная от улучшения инженерных сетей и дорог и заканчивая благоустройством. Это в прямом смысле инвестиции в комфорт, качество жизни ставропольцев. Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы эти новые механизмы развития скорее начали работать для городов КМВ», — цитирует Владимирова его пресс-служба.

Документы на оформление четырех особых экономических зон будут направлены в Минэкономразвития РФ в мае 2022 года. До конца года должны быть завершены все вопросы по их открытию. Напомним, программа развития Кавминвод до 2030 года была утверждена премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным осенью 2021 года.

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