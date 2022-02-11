Москва, , 11:43 — REGNUM Усовершенствовать систему формирования кадрового резерва руководителей научных организаций и вузов поручил президент РФ Владимир Путин соответствующим ведомствам и министерствам, сообщается на сайте Кремля.

Владимир Путин на заседании Совета при президенте по науке и образованию Kremlin.ru

Глава государства попросил предоставить предложения по совершенствованию системы формирования кадрового резерва руководителей научных организаций (НИИ) и образовательных организаций высшего образования в России.

Поручение направлено в Минобрнауки, Координационный совет по делам молодёжи в научной и образовательной сферах, Совет при президенте РФ по науке и образованию, Комиссию по научно-технологическому развитию. Доклад о выполнении поручения должен быть представлен до 30 мая 2022 года.

ИА REGNUM сообщало, президент Российской Федерации Владимир Путин 8 февраля провёл заседание Совета при президенте по науке и образованию.

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