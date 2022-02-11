Москва, , 11:41 — REGNUM В ближайшие годы российское государство предпримет серьёзные меры по защите байкальской природной территории. Об этом 11 февраля заявил глава Минприроды Александр Козлов на «правительственном часе» в Совфеде.

Александр Козлов Фото пресс-служба Минвостокразвития

«В следующем году мы поставим точку в спорах по регулированию уровня режима озера. Будут завершены научные работы, получены выверенные рекомендации институтов Российской академии наук», — заявил Козлов.

«Во-вторых, через два года вся байкальская природная территория будет накрытая государственным экологическим мониторингом. Геопортал сейчас дорабатывается. И, в-третьих, помимо оздоровления и снижения антропогенной нагрузки на Байкале в рамках нацпроекта создаётся инфраструктура национальных парков», — указал он.