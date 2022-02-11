Владимир, , 11:40 — REGNUM Во Владимирской области заболеваемость коронавирусом выходит на плато. Как сообщает ИА REGNUM, об этом заявил исполняющий обязанности директора областного департамента здравоохранения Артём Осипов.

Коронавирус Permkrai.ru

«Сейчас под наблюдением медиков — до 12 тысяч детей с острыми респираторными вирусными инфекциями. Ежедневно в поликлиники области по самым разным причинам обращается до 25 тысяч человек — это практически в два раза больше, чем в обычный период.

Тем не менее уровень выявляемости коронавируса снижается. Если ранее каждый второй анализ на коронавирус давал положительный результат, то сейчас в ряде районов — до 30%. Мы имеем дело с микст-инфекциями. Доминирование штамма «Омикрон» постепенно снижается, но зато подняли голову грипп и другие сезонные вирусные заболевания, которые также опасны тяжёлыми осложнениями», — отметил Осипов.

Исключение составляют Ковров и Ковровский район, где фиксируется рост заболеваемости. По прогнозу эпидемиологов, в ближайшие две недели эпидобстановка стабилизируется на всей территории области.