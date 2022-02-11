Владимир, 11 февраля 2022, 11:40 — REGNUM Во Владимирской области заболеваемость коронавирусом выходит на плато. Как сообщает ИА REGNUM, об этом заявил исполняющий обязанности директора областного департамента здравоохранения Артём Осипов.

Коронавирус
Коронавирус
Permkrai.ru
«Сейчас под наблюдением медиков — до 12 тысяч детей с острыми респираторными вирусными инфекциями. Ежедневно в поликлиники области по самым разным причинам обращается до 25 тысяч человек — это практически в два раза больше, чем в обычный период.
Тем не менее уровень выявляемости коронавируса снижается. Если ранее каждый второй анализ на коронавирус давал положительный результат, то сейчас в ряде районов — до 30%. Мы имеем дело с микст-инфекциями. Доминирование штамма «Омикрон» постепенно снижается, но зато подняли голову грипп и другие сезонные вирусные заболевания, которые также опасны тяжёлыми осложнениями», — отметил Осипов.

Исключение составляют Ковров и Ковровский район, где фиксируется рост заболеваемости. По прогнозу эпидемиологов, в ближайшие две недели эпидобстановка стабилизируется на всей территории области.