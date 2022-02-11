Чебоксары, 11 февраля, 2022, 11:39 — ИА Регнум. В Чебоксарах вынесен приговор подростку, которого признали виновным в разбое. Пострадавшим по делу проходит другой несовершеннолетний, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Перед судом предстал 14-летний чебоксарец. Следствием установлено, что он познакомился по интернету с 16-летним потерпевшим и договорился о встрече под предлогом покупки электронной сигареты. Несовершеннолетние встретились на Заливе в Чебоксарах вечером 21 августа 2021 года.

«Для завладения электронным девайсом подросток напал на потерпевшего и нанёс ему множество ударов руками и ногами, а также стеклянной бутылкой по голове и другим частям тела, отнял электронную сигарету и скрылся», — говорится в сообщении.

К правоохранителям обратились родители потерпевшего. После этого личность подозреваемого была установлена.

Суд признал подростка виновным в разбое с применением предметов, используемых в качестве оружия (ч. 2 ст. 162 УК РФ), назначив полтора года условного срока. Приговор не вступил в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее за вымогательство осудили двух несовершеннолетних жителей Козловского района Чувашии. Следствие установило, что они предложили пострадавшему купить электронную сигарету, а после отказа ударили электрошокером и потребовали отдать деньги.

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