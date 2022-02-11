Донецк, , 11:39 — REGNUM Наличие наемников из Польши и Британии в районах населенных пунктов Широкино и Попасная в Донбассе подтверждает разведка Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 11 февраля заявил заместитель начальника управления НМ ДНР Эдуард Басурин, его слова приводит телеграм-канал Народной милиции.

Эдуард Басурин Andrew Butko

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«Наша разведка подтверждает нахождение английских и польских наемников в районах Широкино и Попасная. Их присутствие в Донбассе также подтверждается информацией из открытых источников», — сказал он.

Также Басурин указал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) размещают системы залпового огня на расстоянии менее 30 км от линии соприкосновения в Донбассе и указал, что украинская сторона также перебросила в регион зенитно-ракетный дивизион С-300 для того, чтобы вести подготовку наступления.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что бронетехника ВСУ была обнаружена у линии соприкосновения в Донбассе Народной милицией (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР).