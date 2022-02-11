Вашингтон, 11 февраля, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Соединённые Штаты могут привлечь российских спортсменов к ответственности по «закону Родченкова». Об этом 11 февраля заявил глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

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«США могут привлечь россиян к ответственности в соответствии с американским «законом Родченкова», — приводит слова Тайгарта журналист Кристин Бреннан в Twitter.

Ранее сообщалось, что допинг-тест 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой дал положительный результат.

Напомним, в декабре 2020 года в США был принят так называемый «закон Родченкова», который позволяет США начинать уголовное преследование любого человека, который будет обвинён «в допинговом сговоре» на соревнованиях с участием американских спортсменов.

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