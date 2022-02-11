Москва, , 11:36 — REGNUM Главы регионов России часто указывают на проблемы с водоёмами на территории своих субъектов, и эти проблемы требуют системного решения. Об этом 11 февраля заявил глава Минприроды Александр Козлов на «правительственном часе» в Совфеде.

Александр Козлов Дарья Драй (c) ИА REGNUM

«Губернаторы всегда поднимают вопрос по своим водоёмам. Поэтому Министерство природных ресурсов разрабатывает комплексный проект по экологическому оздоровлению водных объектов. По сути это будет огромный проект, не уступающий в своём километраже российским дорогам», — заявил Козлов.

«Мы говорим о том, что он охватит 67 субъектов и 125 млн человек, которые живут вдоль этих рек. Мы готовим все документы, обосновывающие приоритет этого проекта для доклада руководству страны. И надеемся, что нас поддержат», — указал он.