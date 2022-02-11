Минприроды готовит амбициозный проект по оздоровлению водоёмов России
Москва, 11 февраля, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Главы регионов России часто указывают на проблемы с водоёмами на территории своих субъектов, и эти проблемы требуют системного решения. Об этом 11 февраля заявил глава Минприроды Александр Козлов на «правительственном часе» в Совфеде.
«Губернаторы всегда поднимают вопрос по своим водоёмам. Поэтому Министерство природных ресурсов разрабатывает комплексный проект по экологическому оздоровлению водных объектов. По сути это будет огромный проект, не уступающий в своём километраже российским дорогам», — заявил Козлов.
«Мы говорим о том, что он охватит 67 субъектов и 125 млн человек, которые живут вдоль этих рек. Мы готовим все документы, обосновывающие приоритет этого проекта для доклада руководству страны. И надеемся, что нас поддержат», — указал он.