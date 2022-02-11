Бухарест, 11 февраля, 2022, 11:36 — ИА Регнум. В Румынии один взрослый и двое детей получили ранения различной степени тяжести в результате столкновения школьного автобуса с легковым автомобилем. Об этом 11 февраля сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Полиция

Согласно официальной информации, инцидент произошел 11 февраля в 07:00 по местному времени (08:00 мск) в уезде Клуж (регион Трансильвания).

По уточненным данным, водитель легковушки не справился с управлением и совершил выезд на встречную полосу, где врезался в школьное транспортное средство.

Для проведения спасательной операции на месте ДТП были задействованы силы пожарной охраны и медицинские службы.

Ведется расследование.