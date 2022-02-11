Биробиджан, , 11:43 — REGNUM В Ленинском районе Еврейской автономии на линию не вышел общественный транспорт. Перестали обслуживаться муниципальные маршруты в сёла Воскресеновка, Венцелево, Кирово, Преображеновка и Лазарево, сообщила 11 февраля интернет-газета «Набат».

Остановка автобуса

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Причиной остановки движения автобусов стала задержка средств, перечисляемых транспортной компании из бюджета региона. Возобновить рейсы общественного транспорта перевозчик обещал только после получения денег. Речь идёт о сумме в 600 тыс. рублей.

Исполняющая обязанности главы администрации Ленинского района Ольга Комарова рассказала ИА EAOMedia, что финансирование будет доведено до компании в ближайшее время.

«Сегодня планируется завершить оформление электронно-цифровой подписи уполномоченному проводить финансовые операции, после чего до МУП «Ленинское районное автотранспортное предприятие» будет доведена субсидия. Проблема временная, и будет вскоре решена. Кроме того, администрация района намерена провести независимую аудиторскую проверку финансово-хозяйственной деятельности МУП «Ленинское районное автотранспортное предприятие» с целью анализа расходования бюджетных средств и сокращения завышенных расходов», — отметила Ольга Комарова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области автобусы не ходили в пять населённых пунктов. Рейсы общественного транспорта были возобновлены после вмешательства прокуратуры.